Группа россиян попалась на афере с выплатами бойцам СВО

В Башкирии арестовали местных жителей за аферу с выплатами участникам СВО

В Башкирии арестовали местных жителей за аферу с выплатами участникам СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2024 года фигуранты с целью хищения страховых и социальных выплат, положенных участникам специальной военной операции (СВО), нашли 46-летнего жителя Учалинского района, у которого отсутствовали близкие родственники. После заключения им контракта на участие в СВО они организовали регистрацию фиктивного брака между ним и одной из участниц преступной группы. Таким образом, когда женщина узнала о том, что ее новый муж получил ранения, несовместимые с жизнью, она сразу обратилась за положенными выплатами. Всего она получила более 15,8 миллиона рублей. Средствами соучастники распорядились по своему усмотрению.

Их противоправную деятельность выявили сотрудники СК и оперативники ФСБ. С задержанными проведены первоначальные следственные действия. Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим — запрет определенных действий.

Продолжается работа по сбору и закреплению доказательной базы, а также выявлению иных возможных фактов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что россиянка везла мошенникам миллионы и столкнулась с карманником в автобусе.