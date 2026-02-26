Любителей кофе предупредили о проблемах с зубами

Стоматолог Мессина: Кофе повышает риск развития кариеса

Стоматологи Джули Чо, Мэтью Мессина и Марк Вольф предупредили, что у любителей кофе могут возникнуть проблемы с зубами. Их слова передает издание Infobae.

По словам Чо, кофе содержит дубильные вещества, окрашивающие эмаль. Этот эффект наиболее выражен у людей, у которых зубная эмаль пористая, отметила она.

Мессина, в свою очередь, подчеркнул, что кофе разрушает эмаль из-за своей кислотности. В результате повышается риск развития кариеса и чувствительности зубов. Кроме того, утверждает он, этот напиток вызывает сухость во рту, что чревато скоплением налета и бактерий на поверхности зубов. Вольф добавил, что особую опасность представляет напиток с добавлением сахара, так как он питает бактерии, которые выделяют кислоты, размягчающие эмаль.

