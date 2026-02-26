Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:35, 26 февраля 2026Россия

Момент падения двухлетнего мальчика из окна 10-го этажа в Петербурге сняли на видео

Mash опубликовал видео падения ребенка из окна 10-го этажа в Петербурге
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с моментом падения двухлетнего мальчика из окна 10-го этажа дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

На кадрах видно, как ребенок под испуганные крики очевидцев пролетает 10 этажей и падает прямо в растянутое людьми на земле женское пальто. Затем слышится детский плач.

Как рассказал изданию один из спасших ребенка мужчин, все присутствующие работали слаженно, а для спасения мальчика выбрали самую подходящую по длине верхнюю одежду.

О происшествии в Санкт-Петербурге стало известно 28 февраля. Выяснилось, что, оставшись без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно открыл окно, которое оказалось без защитной сетки. Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее похожий случай произошел на Петрозаводской улице Санкт-Петербурга. Там из окна седьмого этажа также выпал мальчик. Ребенка успел поймать находившийся рядом дворник, что спасло ему жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

    Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

    Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok