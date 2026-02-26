Момент падения двухлетнего мальчика из окна 10-го этажа в Петербурге сняли на видео

Mash опубликовал видео падения ребенка из окна 10-го этажа в Петербурге

В сети появилось видео с моментом падения двухлетнего мальчика из окна 10-го этажа дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

На кадрах видно, как ребенок под испуганные крики очевидцев пролетает 10 этажей и падает прямо в растянутое людьми на земле женское пальто. Затем слышится детский плач.

Как рассказал изданию один из спасших ребенка мужчин, все присутствующие работали слаженно, а для спасения мальчика выбрали самую подходящую по длине верхнюю одежду.

О происшествии в Санкт-Петербурге стало известно 28 февраля. Выяснилось, что, оставшись без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно открыл окно, которое оказалось без защитной сетки. Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее похожий случай произошел на Петрозаводской улице Санкт-Петербурга. Там из окна седьмого этажа также выпал мальчик. Ребенка успел поймать находившийся рядом дворник, что спасло ему жизнь.