Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:34, 23 февраля 2026Россия

Спасший ребенка в Петербурге дворник раскрыл детали инцидента

Спасший ребенка дворник Ибадуллаев сломал пальцы на руке в результате инцидента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна в Санкт-Петербурге ребенка, раскрыл подробности случившегося. Об этом сообщает Ruptly в Telegram.

«Седьмой этаж... там ребенок, здесь все кричали», — поведал он.

Сейчас мальчик находится в больнице, а сам Ибадуллаев сломал пальцы на руке в результате произошедшего. «Он упал [на меня]. Я его поймал. Конечно, это больно. Но самое главное, что ребенок здоров», — рассказал мужчина.

При этом, несмотря на травму, дворник снова вышел на работу, чтобы не оставлять жильцов один на один со снегом.

Об инциденте сообщалось 22 февраля. Мальчик играл возле открытого окна. Его заметил дворник и крикнул, чтобы мальчик отошел. Спустя какое-то время ребенок выпал из окна, но сумел схватиться за карниз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский задал один неудобный вопрос западным партнерам

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Во Франции констатировали полное безумие Макрона

    Спасший ребенка в Петербурге дворник раскрыл детали инцидента

    Зеленский раскритиковал Венгрию из-за блокировки нового кредита ЕС

    Москвичей экстренно предупредили о надвигающемся опасном снегопаде

    Премьер Словакии рассказал о безуспешной попытке поговорить с Зеленским о «Дружбе»

    Медведев ответил на угрозу Каллас участникам СВО

    Буданов заявил о приближении момента для «окончательных решений» по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok