Спасший ребенка в Петербурге дворник раскрыл детали инцидента

Спасший ребенка дворник Ибадуллаев сломал пальцы на руке в результате инцидента

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна в Санкт-Петербурге ребенка, раскрыл подробности случившегося. Об этом сообщает Ruptly в Telegram.

«Седьмой этаж... там ребенок, здесь все кричали», — поведал он.

Сейчас мальчик находится в больнице, а сам Ибадуллаев сломал пальцы на руке в результате произошедшего. «Он упал [на меня]. Я его поймал. Конечно, это больно. Но самое главное, что ребенок здоров», — рассказал мужчина.

При этом, несмотря на травму, дворник снова вышел на работу, чтобы не оставлять жильцов один на один со снегом.

Об инциденте сообщалось 22 февраля. Мальчик играл возле открытого окна. Его заметил дворник и крикнул, чтобы мальчик отошел. Спустя какое-то время ребенок выпал из окна, но сумел схватиться за карниз.