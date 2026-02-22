Дворник поймал упавшего с седьмого этажа мальчика в Петербурге

Дворник поймал упавшего с седьмого этажа ребенка в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Петрозаводской улице в Петроградском районе.

Ребенок играл возле открытого окна. Его заметил дворник и крикнул, чтобы мальчик отошел. Спустя какое-то время ребенок выпал из окна, но сумел схватиться за карниз. Когда у мальчика закончились силы, чтобы держаться, он упал, но его сумел подхватить подбежавший дворник. В результате ребенок выжил. Мальчика госпитализировали, как и его спасителя.

Сейчас ребенок находится в реанимации, его состояние стабильное, у него переломы и травма внутренних органов. Поймавший его дворник получил переломы кисти и ребер.

