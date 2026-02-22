Грузовик переехал известную фудблогершу из Анапы

Известная фудблогер из Анапы упала с мопеда и погибла под колесами грузовика

На Анапском шоссе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла известная 40-летняя фудблогер из Анапы по имени Александра, автор канала «Вашу мышь!». О трагедии сообщил друг женщины под предпоследним постом в ее канале.

«Нашей мышки больше нет она погибла... Всем спасибо вам за проявленную ей любовь и поддержку.... Я ее человек», — написал мужчина.

В пресс-службе МВД России по городу Анапе рассказали, что женщина двигалась на мопеде в сторону Анапы, но не справилась с управлением и наехала на бордюр. Блогер упала на проезжую часть и попала под колеса грузовика, который двигался в попутном направлении.

Женщина погибла до приезда скорой помощи.

