11:57, 26 февраля 2026

В России двухлетний ребенок выпал из окна 10-го этажа и выжил

В Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна 10-го этажа, его спасли прохожие
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна 10-го этажа дома на Богатырском проспекте и выжил. Как стало известно 78.ru, его спасли прохожие.

По данным российского издания, мальчик находился в комнате без присмотра взрослых. Он сумел самостоятельно открыть окно, после чего упал вниз.

Ребенка смогли поймать случайные прохожие. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Москве школьница выпала с 10-го этажа, встала на ноги и пришла в салон красоты.

Еще раньше горожанка сорвалась с 13-го этажа, ей также удалось выжить. Этому способствовал снежный покров и то, что девушка приземлилась на козырек подъезда.

