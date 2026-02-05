Россиянка выпала из окна 13-го этажа и выжила

Жительница Новосибирска выпала из окна 13-го этажа и выжила благодаря снегу

Жительница Новосибирска выпала из окна 13-го этажа и выжила благодаря заснеженному козырьку подъезда. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным издания, очевидцы вызвали спасателей к дому на Игарской улице. Россиянку удалось вызволить из сугроба и спустить на землю.

Горожанку передали медикам. Те отвезли ее в больницу. О характере травм пострадавшей сведений не приводилось.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге врачи спасли беременную после того, как она упала с высоты 10 метров, что эквивалентно падению с третьего-четвертого этажа.

Еще раньше в Татарстане женщина выпала из кабины башенного крана. Ее госпитализировали с травмами.