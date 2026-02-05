Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 5 февраля 2026Россия

Россиянка выпала из окна 13-го этажа и выжила

Жительница Новосибирска выпала из окна 13-го этажа и выжила благодаря снегу
Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Новосибирска выпала из окна 13-го этажа и выжила благодаря заснеженному козырьку подъезда. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным издания, очевидцы вызвали спасателей к дому на Игарской улице. Россиянку удалось вызволить из сугроба и спустить на землю.

Горожанку передали медикам. Те отвезли ее в больницу. О характере травм пострадавшей сведений не приводилось.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге врачи спасли беременную после того, как она упала с высоты 10 метров, что эквивалентно падению с третьего-четвертого этажа.

Еще раньше в Татарстане женщина выпала из кабины башенного крана. Ее госпитализировали с травмами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ высказались о сроках завершения конфликта на Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Россиянка выпала из окна 13-го этажа и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok