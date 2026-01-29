Реклама

Россия
17:05, 29 января 2026Россия

Беременная россиянка упала с высоты 10 метров и выжила

В Екатеринбурге врачи спасли беременную женщину после падения с высоты 10 метров
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Екатеринбурге врачи спасли беременную женщину после того, как она упала с высоты 10 метров, что эквивалентно падению с третьего-четвертого этажа. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.

Россиянка получила ушиб головы и сложный оскольчатый перелом левой бедренной кости. Ей провели две операции. Первую — экстренно в условиях шоковой операционной приемного отделения, вторую — через неделю, пациентке провели блокирующий интрамедуллярный остеосинтез (суть метода состоит в фиксации перелома при помощи специального внутрикостного стержня, премоделированного по форме кости — прим. «Ленты.ру»).

По данным министерства, в результате происшествия угрозы прерывания беременности не было зафиксировано — выжили и мать, и ребенок.

Ранее в Татарстане женщина выпала из кабины башенного крана. Она получила травмы.

