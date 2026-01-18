Реклама

17:27, 18 января 2026Россия

Россиянка выпала из кабины крана и выжила

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура ТАТАРСТАНА»

В Татарстане женщина выпала из кабины башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в Telegram.

ЧП произошло 18 января в Бугульме на территории механического завода. В это время на предприятии производились работы.

Несмотря на то что россиянка выплата, предположительно, с большой высоты, она сумела выжить, получив травмы. На место выехал прокурор города.

Момент обрушения крана попал на видео. На нем видно, как металлическая конструкция буквально сложилась пополам.

Ранее башенный кран упал в Башкирии. Пострадали три человека.

