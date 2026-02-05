В Москве школьница выпала с 10 этажа, встала на ноги и пришла в салон красоты

В Москве девушка выпала с 10 этажа и выжила

В Москве 16-летняя девушка выпала с десятого этажа и выжила. Об этом сообщает MK.RU.

ЧП произошло 4 февраля на юго-востоке столицы. Школьница упала в сугроб из окна многоэтажки, на ней были кофта и лосины.

После падения девушка не только выжила, но и смогла встать на ноги, следует из публикации. Пострадавшая самостоятельно дошла до расположенного на первом этаже салона красоты и обратилась за помощью.

В феврале стало известно о похожем случае в Новосибирске. Так, горожанка сорвалась с 13-го этажа, ей также удалось выжить. Этому способствовал снежный покров и то, что россиянка упала на козырек подъезда.