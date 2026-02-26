Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:30, 26 февраля 2026Экономика

Москву накроет ледяной дождь

Синоптик Шувалов: Ледяной дождь ожидается в Москве 27 февраля
Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В конце рабочей недели москвичей накроет ледяной дождь. Своим прогнозом с изданием RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ледяной дождь ожидается в столице в пятницу, 27 февраля. В выходные, 28 февраля и 1 марта, дождь будет сопровождаться мокрым снегом.

Погода в предстоящие выходные по своему характеру будет оттепельной. Столбики термометров в ближайшие дни будут держаться в пределах плюс 1-3 градусов днем и не опустятся ниже нуля в ночные часы. Потепление продолжится и в первых числах марта, однако уже вскоре сменится очередной волной холодов. В течение месяца в Москву вновь вернутся морозы до минус 10 градусов, предупредил Шувалов.

Несмотря на приближающееся начало марта, настоящая весна наступит в Москве значительно позже. О приходе метеорологической весны можно говорить, только когда среднесуточная температура станет устойчиво положительной. По расчетам специалистов, это произойдет лишь во второй половине марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Раскрыты подробности об изрезавшем бывшую возлюбленную в Москве мужчине

    Раскрыт неожиданный вред сбитого режима сна для мозга подростков

    Лавров пошутил после вопроса о новом генсеке ООН

    В Госдуме напомнили россиянам о последствиях невыплаты алиментов на содержание детей

    Российский регион урезал бюджет за счет медиков и школ

    Подруга Аланы Мамаевой похудела на 70 килограммов с помощью уколов

    Появились откровенные детали о блогере Эль Капитано и его увлечении наркотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok