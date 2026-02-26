Реклама

15:53, 26 февраля 2026Забота о себе

Объяснена связь походки человека и психического состояния

Aif.ru: Некорректная походка может повлиять на психическое состояние человека
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Некорректная походка может повлиять на психическое состояние человека. Связь между ними объяснили директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская и врач-кинезиолог, фитотерапевт, подиатр Григорий Крутов. Их слова приводит aif.ru.

Врачи напомнили, что при каждом шаге синхронно работают десятки суставов, мышц, множество отделов нервной системы, отвечающих за координацию. Если же стопы перестают корректно выполнять свою опорную функцию, телу приходится компенсировать их работу. В результате мозг тратит дополнительные ресурсы, чтобы удерживать равновесие и координировать движения, деформированная стопа вовлекает в движение дополнительные группы мышц, что приводит к хроническому мышечному перенапряжению и усталости. А это, в свою очередь, перегружает центральную нервную систему. Вслед за тяжестью в ногах, боли в пояснице и усталости это приведет к раздражительности, тревожности, проблемам со сном и другим расстройствам психики.

Изменить вредящую организму ходьбу можно, работая над координацией движений и восстанавливая верную работу мышц. Доктора посоветовали для этого записаться на прием к подиатру, пройти диагностику. Врач может назначить индивидуально изготовленные ортезы стопы полного контакта.

Ранее сообщалось, что незначительное на первый взгляд изменение походки — то, как человек разворачивается при ходьбе, — может предсказывать болезнь Паркинсона почти за девять лет до появления первых симптомов.

