Раскрыт неожиданный предвестник болезни Паркинсона

AN: Скорость разворота тела при ходьбе заранее сигнализирует о риске Паркинсона

Незначительное на первый взгляд изменение походки — то, как человек разворачивается при ходьбе, — может предсказывать болезнь Паркинсона почти за девять лет до появления первых симптомов. К такому выводу пришла международная команда ученых, проанализировав 10-летние данные 1 051 человека старше 50 лет. Работа опубликована в Annals of Neurology (AN).

Во время эксперимента каждый участник носил небольшой датчик на пояснице, а исследователи фиксировали параметры поворота: скорость, угол и время, необходимое для смены направления.

Оказалось, что именно снижение пиковой угловой скорости — максимальной скорости разворота — надежнее всего связано с будущим развитием заболевания. Показатели начинали ухудшаться в среднем за 8,8 года до официального диагноза. Машинная модель, созданная для проверки результатов, учитывала возраст, пол и скорость поворота и предсказывала паркинсонизм с высокой точностью.

Авторы отмечают, что столь простые измерения, полученные с помощью носимых сенсоров, могут дать врачам редкую возможность вмешаться на самой ранней стадии. Если объединить данные о поворотах с другими ранними маркерами, станет возможным выявлять людей из группы риска задолго до того, как болезнь начнет разрушать моторику — а значит, быстрее тестировать и разрабатывать нейропротективные методы, способные замедлить прогрессирование Паркинсона.

Ранее стало известно, что танцевальные занятия способны замедлять когнитивное снижение при болезни Паркинсона.