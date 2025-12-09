Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:05, 9 декабря 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный предвестник болезни Паркинсона

AN: Скорость разворота тела при ходьбе заранее сигнализирует о риске Паркинсона
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Незначительное на первый взгляд изменение походки — то, как человек разворачивается при ходьбе, — может предсказывать болезнь Паркинсона почти за девять лет до появления первых симптомов. К такому выводу пришла международная команда ученых, проанализировав 10-летние данные 1 051 человека старше 50 лет. Работа опубликована в Annals of Neurology (AN).

Во время эксперимента каждый участник носил небольшой датчик на пояснице, а исследователи фиксировали параметры поворота: скорость, угол и время, необходимое для смены направления.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Оказалось, что именно снижение пиковой угловой скорости — максимальной скорости разворота — надежнее всего связано с будущим развитием заболевания. Показатели начинали ухудшаться в среднем за 8,8 года до официального диагноза. Машинная модель, созданная для проверки результатов, учитывала возраст, пол и скорость поворота и предсказывала паркинсонизм с высокой точностью.

Авторы отмечают, что столь простые измерения, полученные с помощью носимых сенсоров, могут дать врачам редкую возможность вмешаться на самой ранней стадии. Если объединить данные о поворотах с другими ранними маркерами, станет возможным выявлять людей из группы риска задолго до того, как болезнь начнет разрушать моторику — а значит, быстрее тестировать и разрабатывать нейропротективные методы, способные замедлить прогрессирование Паркинсона.

Ранее стало известно, что танцевальные занятия способны замедлять когнитивное снижение при болезни Паркинсона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Освобождение Россией одного населенного пункта повлияет на ход всей СВО

    Трамп решил помочь пострадавшим от торговой войны с Китаем фермерам

    Раскрыт неожиданный предвестник болезни Паркинсона

    Родившая от 16-летнего школьника учительница получит новое наказание

    Макрон заявил о «козырях» в урегулировании украинского конфликта

    Президент Польши отказался ехать на Украину

    В Британии назвали козырь России на переговорах

    Десятки тысяч россиян пожаловались Мизулиной из-за блокировки Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok