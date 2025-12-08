Реклама

Наука и техника
11:41, 8 декабря 2025Наука и техника

Найден простой способ замедлить когнитивные нарушения при болезни мозга

JAD: Танцы замедляют снижение когнитивных функций у людей с болезнью Паркинсона
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Танцевальные занятия могут замедлять снижение когнитивных функций у людей с болезнью Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи Йоркского университета, многолетнее наблюдение которых опубликовано в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD). За шесть лет ни один из участников танцевальных программ не показал дальнейшего снижения когнитивных показателей, что резко контрастировало с контрольной группой, где отмечалось ухудшение.

В исследовании участвовали 43 пациента, занимавшиеся в специализированных программах Sharing Dance Parkinson’s и Dance for Parkinson’s. Уроки включали в себя разминку сидя, упражнения у станка и разучивание коротких хореографий. Сравнение с 28 малоподвижными участниками показало: у тех, кто регулярно танцевал, когнитивные баллы либо повысились, либо остались стабильными, тогда как у контрольной группы наблюдалось легкое, но устойчивое снижение.

По словам авторов, эффект может объясняться тем, что танец одновременно задействует несколько систем мозга: моторную, когнитивную, слуховую и социальную. Во время занятий человек слушает музыку, запоминает последовательности движений, следит за пространством и взаимодействует с другими — такой комплексный стимул, вероятно, поддерживает нейронные сети, уязвимые при Паркинсоне.

Исследователи уже начали новое наблюдение, чтобы выяснить, как танцы влияют на рабочую память и могут ли они стать частью стандартной немедикаментозной терапии болезни Паркинсона.

Ранее ученые выяснили, что всего 20 минут физической активности два раза в неделю помогают пожилым людям заметно замедлить развитие деменции.

    Обсудить
