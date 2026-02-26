Почти 10 тысяч жителей Белгорода остались без важного ресурса

Почти 10 тысяч жителей Белгорода остались без электричества из-за атак ВСУ

Почти 10 тысяч жителей Белгорода остались без электричества из-за регулярных атак ВСУ. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

«Бригады энергетиков оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам и переводу потребителей на резервные схемы», — пишет он.

Также отмечается, что ключевые социально значимые объекты работают от резервных источников электроснабжения. Помимо этого, в связи с отключением электроэнергии не работают светофоры. Регулированием движения занимаются 14 сотрудников ГАИ.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о том, что в городе сложилась «катастрофическая» ситуация из-за того, что в домах без отопления, где обещали не отключать свет, происходят отключения электроэнергии на 18-19 часов в сутки.

