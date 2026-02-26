Покупка жилья через эскроу-счета перестала быть безопасной

Shot: Застройщики стали обманывать россиян, купивших жилье через эскроу-счета

Российские застройщики научились обманывать россиян, купивших жилье через эскроу-счета. О том, что приобретать недвижимость таким способом теперь небезопасно, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, мошенники стали вытягивать деньги из банков без проведения реальных работ. Так, в Московской области за 2025 год аферисты присвоили более полумиллиарда рублей с помощью поддельных документов. В результате около 100 семей остались без домов и с огромными кредитами — в лучшем случае им лишь залили фундамент. Подавляющее большинство пострадавших в регионе обвиняют в мошенничестве с жильем компании «Галмакс» и «Ермакдом», которые числятся в реестре аккредитованных застройщиков ИЖС в ряде банков. Помимо этого, в похожей ситуации оказались 14 семей в Кировской области, которых суммарно обманули на 24 миллиона рублей.

Эскроу-счета в РФ внедрили в 2019 году. Инструмент должен был решить проблемы дольщиков и помочь избавиться от черных риелторов. Механизм работает так, что банк одобряет ипотеку на строительство частного дома, предлагая выбрать застройщика из своего списка. Деньги помещаются на эскроу-счет и выдаются строителям поэтапно — после предоставления документов о выполнении предыдущей части работ, подписанных заказчиком. Однако некоторые недобросовестные застройщики подделывают подписи заказчиков, планомерно получают средства с эскроу-счетов банка и исчезают, не выполнив обязательства по строительству.

Компания «Инстрой» в Башкирии, отмечает Shot, пошла еще дальше: сотрудники организации вымогали у семей дополнительные деньги вне займов под предлогами необходимости «укрепления земли» и того, что субподряд отказывается работать за столь небольшие суммы. В общей сложности злоумышленники похитили у дольщиков 42 миллиона рублей. Уточняется, что пострадавшие подготовили коллективное заявление.

