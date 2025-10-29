Россиянам назвали гарантированный способ уберечься от мошенников при покупке жилья

Нотариус Терехова: Участие нотариуса гарантирует отсутствие мошенничества

Все чаще добросовестные покупатели страдают в результате покупки квартиры у человека, находящегося под давлением мошенников. Как обезопасить себя при сделке с жильем, изданию «Петербургский дневник» рассказала член правления Федеральной нотариальной палаты Мария Терехова.

Прежде всего Терехова напоминает, что настойчивый интерес незнакомцев к вашим счетам или квартире должен вызвать подозрения. Ваше финансовое состояние должно иметь значение лишь для родственников, подчеркивает эксперт.

Многие, беспокоясь о безопасности сделки, ограничиваются лишь услугами риелтора. Однако ни риелтор, ни тем более сотрудник МФЦ не обязаны проверять мотивы сторон, обращает внимание Терехова. Единственный, кто отвечает за законность сделки и устанавливает волю ее участников, — это нотариус. «Нотариус устанавливает все требуемые для совершения сделки факты, разговаривает с людьми. Если у него возникнет хоть малейшее сомнение, он не будет сделку удостоверять», — объяснила Терехова.

Особая доказательная сила нотариального акта практически полностью защищает сделку от расторжения. Вдобавок, как отмечает специалист, нотариус в случае разбирательств пойдет в суд вместе с покупателем и продавцом. В 90-х услуги нотариуса были популярными при продаже жилья — вернув эту практику, можно создать эффективный барьер для совершения сделок под влиянием мошенников.

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец настаивает на другом способе уберечь себя от жилищных мошенников. По его мнению, в первую очередь покупателям стоит озаботиться страхованием права собственности.