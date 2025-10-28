Экономика
15:48, 28 октября 2025Экономика

Назван самый эффективный способ уберечься от мошенников при покупке квартиры

Экономист Зубец: Страхование титула — единственный способ защиты от мошенников
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Страхование права собственности — это единственный способ защитить себя от мошенников при покупке квартиры. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

По мнению специалиста, в большинстве случаев судебные иски с квартирами, проданными по указке мошенников, являются очередной схемой обмана. Лишь некоторое количество истцов действительно пострадали от действий аферистов, но другие заявления поданы с целью обогатиться. «Есть ощущение, что какое-то количество людей пострадали в действительности, а вообще это мошенническая схема. Она построена так, чтобы квартира вернулась людям, которые якобы продали, а деньги ушли на сторону», — полагает Зубец.

Во избежание оспаривания сделки и возврата жилплощади экономист предлагает страховать титул — право собственности на приобретенные объекты недвижимости. Помимо этого, других способов гарантированно уберечь себя от финансовых потерь на почве «мошеннического давления» эксперт не видит.

Ранее в Госдуме предложили обязать квартировладельцев предоставлять справку о дееспособности и отсутствии психических заболеваний при продаже жилья. Проверять соответствующие сведения, по задумке депутатов, будет Росреестр.

