Популярный певец отказался сдавать «блатные» номера серии АМР с машины

Mash: Валерий Сюткин не будет сдавать «блатные» номера с Mercedes-Benz

Популярный российский певец Валерий Сюткин отказался сдавать «блатные» номера серии АМР со своего Mercedes-Benz S450. По информации Telegram-канала Mash, бывший солист группы «Браво» не готов отказаться от привилегий на дорогах, несмотря на кампанию по изъятию номерных знаков этой серии на основании их незаконного приобретения.

Источник сообщает, что первоначально аббревиатура была оформлена на Центральную автобазу МВД и числилась за рабочей «Волгой». В 2006 году номера «переехали» на BMW исполнителя лирических хитов, а уже через год их увидели на автомобиле Mercedes.

Представитель Сюткина отреагировал на запрос Mash и сообщил, что артист не собирается сдавать госзнаки. Таким образом, экс-солист «Браво» стал одним из первых обладателей специальной серии комбинаций, кто публично отказался снять автомобильные номера, подлежащие изъятию.

Серия АМР (с 99-м и 77-м регионом) долгое время была популярна среди частных автовладельцев из-за красивого сочетания и ассоциировалась со статусностью автовладельца. Она была введена в России в 1996 году и предназначалась для автомобилей высокопоставленных лиц для оперативной организации беспрепятственного проезда. В настоящее время аббревиатуру выводят из оборота, буквы отправятся в архив МВД.

