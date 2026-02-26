Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 26 февраля 2026Мир

Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера

Politico: Coreper II начал тайно управлять Европой из бункера
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера. Об этом сообщает Politico.

В публикации говорится, что послы стран Евросоюза, Комитет постоянных представителей ЕС — Coreper II, регулярно собираются в спецпомещении, которое защищено от прослушки. Там они обсуждают важные вопросы.

Politico дополняет, что необходимость ускоренного реагирования вызвана событиями вокруг Украины, а также экономическими вызовами.

Ранее экс-глава МИД Индии Канвал Сибал в соцсети Х заявил, что ЕС, пытаясь сорвать переговоры между Россией, США и Украиной, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какая-то внутренняя обида к власти». Белгородский губернатор пожаловался, что опоздал на работу после отказа жителя подвезти его

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Лавров рассказал об обиде Запада на Россию

    Раскрыты подводные камни при оформлении ипотеки на двоих

    Популярный певец отказался сдавать «блатные» номера серии АМР с машины

    Главарь крупнейшей в России банды киллеров Джако попал на видео

    На Западе испугались последствий планов по вооружению Украины ядерным оружием

    Ложную гранату российского «Крюка» показали на видео

    Москвичам пообещали оттепель и ледяной дождь в выходные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok