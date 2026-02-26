Politico: Coreper II начал тайно управлять Европой из бункера

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера. Об этом сообщает Politico.

В публикации говорится, что послы стран Евросоюза, Комитет постоянных представителей ЕС — Coreper II, регулярно собираются в спецпомещении, которое защищено от прослушки. Там они обсуждают важные вопросы.

Politico дополняет, что необходимость ускоренного реагирования вызвана событиями вокруг Украины, а также экономическими вызовами.

Ранее экс-глава МИД Индии Канвал Сибал в соцсети Х заявил, что ЕС, пытаясь сорвать переговоры между Россией, США и Украиной, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта.