17:52, 25 февраля 2026Мир

Дипломат ответил на слова Каллас о России

Экс-посол Индии Канвал Сибал: ЕС стал препятствием для мира на Украине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Tatarstan.ru / Wikimedia

Экс-глава МИД Индии Канвал Сибал в соцсети Х заявил, что ЕС, пытаясь сорвать переговоры между Россией, США и Украиной, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта.

Он отметил, что корни этого конфликта лежат в распаде СССР, расширении НАТО, отношении к России как угрозе безопасности и попытках изолировать ее от Европы. В публикации уточняется, что ЕС стал препятствием для мира.

Так Канвал Сибал отреагировал на высказывания главы евродипломатии Каи Каллас об отказе Москвы идти на уступки.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал обеспечить равное участие сторон в урегулировании конфликта на Украине.

