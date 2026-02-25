Си Цзиньпин выступил с заявлением по Украине

Си Цзиньпин призвал обеспечить равное участие сторон в урегулировании по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал обеспечить равное участие сторон в урегулировании конфликта на Украине. Его слова передает Reuters.

По словам лидера Китая, все стороны должны быть в равной степени задействованы в мирном процессе. Он также подчеркнул, что в вопросе Украины главное — искать решение путем диалога.

С таким заявлением Си Цзиньпин выступил в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По данным агентства, лидеры государств обменялись своими позициями по украинскому конфликту.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала заявление Службы внешней разведки России (СВР) о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. Она подчеркнула, что Китай призывает все стороны конфликта на Украине избегать любых действий, ведущих к эскалации ситуации.

