12:05, 25 февраля 2026Мир

Китай прокомментировал заявление СВР о ядерном оружии у Украины

МИД Китая призвал все стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность
Виктория Кондратьева
Мао Нин

Мао Нин. Фото: TINGSHU WANG / Reuters

Китай призывает все стороны конфликта на Украине избегать любых действий, ведущих к эскалации ситуации. Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала заявление Службы внешней разведки России (СВР) о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем все соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность», — сказала она.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, в настоящее время начался диалог по украинскому урегулированию, и Китай надеется, что все стороны воспользуются этой возможностью для достижения мира.

Ранее неназванный представитель британского премьер-министра Кира Стармера заявил, что Великобритания не планирует передавать Украине ядерное оружие. Он подчеркнул, что в появившихся данных об этом нет правды.

