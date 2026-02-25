МИД Китая призвал все стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность

Китай призывает все стороны конфликта на Украине избегать любых действий, ведущих к эскалации ситуации. Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала заявление Службы внешней разведки России (СВР) о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем все соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность», — сказала она.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, в настоящее время начался диалог по украинскому урегулированию, и Китай надеется, что все стороны воспользуются этой возможностью для достижения мира.

Ранее неназванный представитель британского премьер-министра Кира Стармера заявил, что Великобритания не планирует передавать Украине ядерное оружие. Он подчеркнул, что в появившихся данных об этом нет правды.