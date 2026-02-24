Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:09, 24 февраля 2026Мир

Представитель Стармера отверг план передачи Украине ядерного оружия

Представитель Стармера: Британия не планирует передавать Украине ядерное оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Великобритания не планирует передавать Украине ядерное оружие. Об этом заявил неназванный представитель британского премьер-министра Кира Стармера в комментарии для Sky News.

«В этом нет правды», — заявил собеседник издания.

Представитель Стармера добавил, что Лондон продолжит помогать добиться «справедливого и прочного мира» на Украине. Таким образом он прокомментировал данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Франция и Британия намерены вооружить Украину ядерной бомбой.

Ранее СВР сообщила, что Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Белла Хадид в откровенном наряде едва не упала перед камерами

    Врач раскрыл неочевидную причину плохого сна

    Драпеко рассказала о последней встрече со звездой «А зори здесь тихие»

    Глава Евросовета высказался против переговоров России и Украины

    Пассажир побежал по рулевой дорожке и попытался остановить самолет во время взлета в США

    В Подмосковье прошел фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед»

    Синоптик спрогнозировал пик снегопада в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok