Представитель Стармера отверг план передачи Украине ядерного оружия

Представитель Стармера: Британия не планирует передавать Украине ядерное оружие

Великобритания не планирует передавать Украине ядерное оружие. Об этом заявил неназванный представитель британского премьер-министра Кира Стармера в комментарии для Sky News.

«В этом нет правды», — заявил собеседник издания.

Представитель Стармера добавил, что Лондон продолжит помогать добиться «справедливого и прочного мира» на Украине. Таким образом он прокомментировал данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Франция и Британия намерены вооружить Украину ядерной бомбой.

Ранее СВР сообщила, что Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.