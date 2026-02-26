Реклама

Появились подробности о похитителе девятилетней девочки в Смоленске

Марина Совина
Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress

Подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске ранее был условно осужден по делу о наркотиках. Подробности о мужчине сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы суда.

«В силу статьи 73 УК РФ, осуждение считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год», — говорится в документах.

Согласно материалам дела, 3 мая 2021 года мужчина забрал из тайника сверток, в котором находился пакетик с запрещенным веществом, без цели последующего сбыта. Сверток с веществом был найден под ковриком в автомобиле мужчины.

Ранее стало известно, что в Смоленске нашли девятилетнюю школьницу, пропавшую почти трое суток назад. Похитителя девочки уже задержали.

