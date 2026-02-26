Реклама

18:06, 26 февраля 2026Интернет и СМИ

Признанный нежелательным в России комик пошутил про Сабурова

Комик Мирзализаде в шутку предложил Сабурову передать мотоциклы всем армиям мира
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в стране МВД признало нежелательным, пошутил про изгнанного из России казахстанского юмориста Нурлана Сабурова, вокруг которого разгорелся скандал из-за передачи мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра». О коллеге он высказался в видео, опубликованном на YouTube.

Мирзализаде в шутку заявил, что Сабурову нужно подарить по 10 мотоциклов всем армиям мира, чтобы его перестали критиковать.

Ранее стали известны подробности передачи Сабуровым мотоциклов «Легиону Вагнер Истра». Утверждалось, что комик передал подразделению транспорт по личной инициативе.

Перед этим сообщалось, что Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку ролика, в котором Сабуров сообщает о передаче транспортных средств «Легиону Вагнер Истра». Сроки проведения проверки не раскрывались.

В начале февраля Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Комика задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Решение объяснили тем, что он нарушил налоговое и миграционное законодательство. Кроме того, утверждалось, что юморист резко высказывался о спецоперации России на Украине. Сабуров улетел в Казахстан.

