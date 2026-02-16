Еще больше новостей: подписывайся на наш Max

15:45, 16 февраля 2026

Раскрыты подробности передачи Сабуровым мотоциклов вагнеровцам

Комик Сабуров передал мотоциклы «Легиону Вагнер Истра» по личной инициативе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Казахстанский комик Нурлан Сабуров передал мотоциклы подразделению «Легион Вагнер Истра» по личной инициативе и сам обратился к одному из командиров подразделения Александру Кузнецову. Подробности раскрыло издание «Подъем» со ссылкой на источник.

«Летом 2025 года в адрес Александра Сергеевича Кузнецова (Ратибора) обратился Нурлан Сабуров с инициативой передачи 10 питбайков в подразделение "Легион Вагнер Истра"», — заявил собеседник журналистов.

Транспорт получили сотрудники муниципалитета Истры. Затем мотоциклы передали в подразделение. Кроме того, издание опубликовало видео, на котором бойцы благодарят Сабурова за переданные мотоциклы.

Ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердил, что проверяет ролик, в котором комик сообщает о передаче транспортных средств «Легиону Вагнер Истра». Сроки проведения проверки не уточняются.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик нарушал миграционное законодательство и критиковал спецоперацию.

