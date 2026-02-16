В Казахстане начали проверку комика Сабурова из-за передачи мотоциклов вагнеровцам

В Казахстане проверяют Сабурова из-за передачи мотоциклов «Легиону Вагнер Истра»

В Казахстане начали проверку популярного стендап-комика Нурлана Сабурова из-за видео, в котором он передает мотоциклы подразделению «Легион Вагнер Истра». Об этом сообщает издание «Курсив».

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердил, что проводит проверку ролика с Сабуровым. Ее сроки не уточняются.

В издании также указали, что юморист находится в Алматы.

Ранее сообщалось, что Сабурова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». На портале заявили, что комик оказался в базе сайта, так как «покушался на суверенитет Украины», а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам России.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство. Узнав о запрете, Сабуров улетел в Казахстан.