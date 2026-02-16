Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:50, 16 февраля 2026Интернет и СМИ

В Казахстане начали проверку комика Сабурова из-за передачи мотоциклов вагнеровцам

В Казахстане проверяют Сабурова из-за передачи мотоциклов «Легиону Вагнер Истра»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Казахстане начали проверку популярного стендап-комика Нурлана Сабурова из-за видео, в котором он передает мотоциклы подразделению «Легион Вагнер Истра». Об этом сообщает издание «Курсив».

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердил, что проводит проверку ролика с Сабуровым. Ее сроки не уточняются.

В издании также указали, что юморист находится в Алматы.

Ранее сообщалось, что Сабурова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». На портале заявили, что комик оказался в базе сайта, так как «покушался на суверенитет Украины», а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам России.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство. Узнав о запрете, Сабуров улетел в Казахстан.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    ВСУ заминировали мост для отхода и оказались не на той стороне

    В Белоруссии начались продажи самой доступной модели LiXiang

    Бывшая жена Моргенштерна подарила себе на 14 февраля часы за полмиллиона рублей

    В Швейцарии поезд сошел с рельсов

    Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

    Постсоветский лидер уволил друга и посоветовал отдохнуть

    Россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok