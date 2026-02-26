Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 26 февраля 2026Бывший СССР

Путин встретится с Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко примут участие в заседании Госсовета СГ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в заседании Государственного совета Союзного государства (СГ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что могут обсудить международные вопросы, однако повестка Совета мира, учрежденного президентом США Дональдом Трампом, не будет приоритетной.

«Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня. Естественно, сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута эта тема», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее появились сообщения о том, что несколько стран пытались помешать размещению российских ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии. Утверждается, что на мероприятиях белорусской оппозиции присутствовали представители из Польши и Украины, которые обсуждали координацию действий по срыву размещения РК в республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Раскрыта виновная в ударе по финансам Минобороны экс-глава регионального управления

    Требование Джигана взыскать с Самойловой 310 миллионов рублей опровергли

    В Госдуме высказались о возможности штрафов за VPN

    В Колумбии произошло извержение грязевого вулкана

    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС

    Минобороны сообщило подробности об ответном массированном ударе по Украине

    Российские маркетплейсы начали терять продавцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok