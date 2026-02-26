Путин встретится с Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко примут участие в заседании Госсовета СГ

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в заседании Государственного совета Союзного государства (СГ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что могут обсудить международные вопросы, однако повестка Совета мира, учрежденного президентом США Дональдом Трампом, не будет приоритетной.

«Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня. Естественно, сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута эта тема», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее появились сообщения о том, что несколько стран пытались помешать размещению российских ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии. Утверждается, что на мероприятиях белорусской оппозиции присутствовали представители из Польши и Украины, которые обсуждали координацию действий по срыву размещения РК в республике.