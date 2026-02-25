Реклама

07:00, 25 февраля 2026Мир

Три страны попытались помешать планам России по «Орешнику»

Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Три страны попытались помешать планам России по размещению ракетного комплекса (РК) «Орешник» в Белоруссии. Они планировали сорвать операцию при помощи белорусской оппозиции, выяснило РИА Новости.

По словам источника, знакомого с планами оппозиционеров, в 2025 году на их профильных мероприятиях присутствовали представители из Польши и Украины. Они обсуждали координацию действий по срыву размещения РК в республике.

«Ставка делалась на информационную кампанию: создание медийного фона и формирование у западных партнеров ощущения "эскалации", на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что организаторы преследовали цель вызвать у американской администрации президента Дональда Трампа негативную реакцию в отношении России и Белоруссии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Среди причин он назвал строительство инфраструктуры для размещения «Орешника» на территории страны.

