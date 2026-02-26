Реклама

09:30, 26 февраля 2026

Раскрыта судьба футболок спецпредставителя Путина с переговоров

Кирилл Дмитриев после переговоров отдает футболки с цитатами про Россию жене
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kadmitriev

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отдает жене футболки, которые надевает на переговоры. Судьбу вещей супруга мужчины Наталья Попова раскрыла в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Дмитриев часто появляется на встречах по Украине в футболках с цитатами про Россию. По словам Поповой, он сам подбирает наряды для переговоров. «По футболочкам он сам принимает решения, я у него потом их забираю, прошу поносить», — призналась жена спецпредставителя Путина.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что 26 февраля в Женеве пройдут новые переговоры между представителями США и Украины, в них в том числе будет участвовать Дмитриев. По данным агентства, в этот же день в Женеве пройдут переговоры США и Ирана. Швейцария будет играть исключительно роль организатора и не будет принимать непосредственное участие в переговорном процессе.

