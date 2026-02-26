Раскрыта виновная в ударе по финансам Минобороны экс-глава регионального управления

В Хабаровске арестована экс-глава финуправления Минобороны по региону

В Хабаровске арестована бывшая начальница федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Хабаровскому краю» Татьяна Мисайлова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

По данным следствия, в 2012-2014 годах фигурантка, используя некомплект штата учреждения, создала дополнительный фонд денежных средств для получения сотрудниками повышенных стимулирующих выплат. Затем она потребовала, чтобы получившие выплаты в повышенном размере 19 сотрудников передали ей деньги. В результате каждый из них отдал ей от 400 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Таким образом она получила более 14 миллионов рублей. Кроме того, в 2022 году Мисайлова получила крупную взятку за трудоустройство некоего лица и назначение его на руководящую должность в возглавляемой ею организации.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области обвинили экс-замгубернатора в завышении цен на машины для специальной военной операции.