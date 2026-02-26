Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 26 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта виновная в ударе по финансам Минобороны экс-глава регионального управления

В Хабаровске арестована экс-глава финуправления Минобороны по региону
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Хабаровске арестована бывшая начальница федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Хабаровскому краю» Татьяна Мисайлова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

По данным следствия, в 2012-2014 годах фигурантка, используя некомплект штата учреждения, создала дополнительный фонд денежных средств для получения сотрудниками повышенных стимулирующих выплат. Затем она потребовала, чтобы получившие выплаты в повышенном размере 19 сотрудников передали ей деньги. В результате каждый из них отдал ей от 400 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Таким образом она получила более 14 миллионов рублей. Кроме того, в 2022 году Мисайлова получила крупную взятку за трудоустройство некоего лица и назначение его на руководящую должность в возглавляемой ею организации.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области обвинили экс-замгубернатора в завышении цен на машины для специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Ирина Безрукова дала совет Брэду Питту

    Россиянка прилетела на родину и проехала 200 километров за заснувшего таксиста

    Таксистка брызнула перцовкой в лицо пассажиру из-за денег

    Кремль признал отсутствие позиции по Совету мира Трампа

    Бывшего принца Эндрю задумали лишить права на престол

    Россиянам назвали главный вызов 2026 года

    Выявлена неочевидная причина развития болезней почек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok