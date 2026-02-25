Бывшего замгубернатора российского региона обвинили в завышении цен поставок для СВО

В Запорожской области обвинили экс-замгубернатора в завышении цен машин для СВО

В Запорожской области обвинили экс-замгубернатора в завышении цен на машины для СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Крупное мошенничество») УК РФ.

По данным агентства, бывший заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко обвиняется в завышении стоимости по четырем договорам, которые были заключены на поставку автомобильной техники в ГУП «Добровольческий батальон» имени Судоплатова. Ущерб от его действий составил пять миллионов рублей.

По данным следствия, Зинченко мог контролировать ГУП как председатель комитета обороны военно-гражданской администрации. При этом по документам он не отвечал за закупки и финансовую деятельность. В его обязанности входило кадровое обеспечение.

19 декабря 2025 года его задержали и предъявили обвинение. Свою вину он не признает.

Ранее сообщалось, что названо количество хищений у бойцов СВО в российском аэропорту.