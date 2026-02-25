Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:37, 25 февраля 2026Силовые структуры

Названо количество хищений у бойцов СВО в российском аэропорту

ТАСС: Главарю Лобненского ОПС Бардину вменили 17 эпизодов хищений у бойцов СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение главарю Лобненского ОПС Владимиру Бардину в 17 эпизодах хищения денег у бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении агентства.

Теперь Бардину вменяют не только статью 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), но и 17 эпизодов по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Он находится в СИЗО и вину по делу не признает.

Лобненское ОПС появилась в 90-е годы, а у его основания стоял отец Владимира Бардина — Игорь Бардин. Следствие полагает, что в 2022 году члены преступного сообщества организовали схему с похищением денег у участников СВО, которые следовали в отпуск или на лечение через аэропорт Шереметьево. Всего в эту схему входило не менее 40 человек, включая таксистов и сотрудников органов правопорядка.

Суд отправил главаря Лобненского ОПС под стражу в октябре 2025 года на время расследования дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиян предупредили об опасности весенней волны свиного гриппа

    Трамп объяснил цель угроз пошлинами

    Трамп назвал объемы полученной от Венесуэлы нефти

    Крым подвергся массированной атаке ВСУ на фоне заявлений Зеленского о границах 1991 года

    В России рухнула доходность вкладов

    Москвичам назвали срок прекращения снегопада

    Атаки ВСУ в Черном море спровоцировали США на демарш

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok