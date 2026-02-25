Названо количество хищений у бойцов СВО в российском аэропорту

ТАСС: Главарю Лобненского ОПС Бардину вменили 17 эпизодов хищений у бойцов СВО

Следователи предъявили обвинение главарю Лобненского ОПС Владимиру Бардину в 17 эпизодах хищения денег у бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении агентства.

Теперь Бардину вменяют не только статью 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), но и 17 эпизодов по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Он находится в СИЗО и вину по делу не признает.

Лобненское ОПС появилась в 90-е годы, а у его основания стоял отец Владимира Бардина — Игорь Бардин. Следствие полагает, что в 2022 году члены преступного сообщества организовали схему с похищением денег у участников СВО, которые следовали в отпуск или на лечение через аэропорт Шереметьево. Всего в эту схему входило не менее 40 человек, включая таксистов и сотрудников органов правопорядка.

Суд отправил главаря Лобненского ОПС под стражу в октябре 2025 года на время расследования дела.

