07:37, 24 октября 2025Силовые структуры

Раскрыто участие главаря ОПС из 90-х в обмане бойцов СВО в российском аэропорту

Главу Лобненского ОПС Бардина арестовали за хищения у бойцов СВО в Шереметьево
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу главаря Лобненского ОПС Владимира Бардина по обвинению в хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ.

Как уточняет агентство, Лобненское ОПС появилась еще в 90-е годы. У ее основания стоял отец Владимира Бардина — Игорь Бардин.

Ранее Следственный комитет России объявил в международный розыск троих фигурантов этого дела. Всего по обвинению в хищении денег у военных успели отправить за решетку 29 членов ОПС из числа пассажиров, таксистов и сотрудников полиции.

