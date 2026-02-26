Россиянам назвали две главные ошибки во время поста

Врач Янг предупредила о дефиците витаминов из-за однообразного меню в пост

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что многие люди во время поста допускают две главные ошибки в питании. О них она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Первой ошибкой Янг назвала переход на однообразное меню из-за запрета на продукты животного происхождения. В результате в организме может возникнуть дефицит важных аминокислот, витаминов и минералов, предупредила врач.

Второй ошибкой, по словам специалистки, является употребление постных и вегетарианских блюд, в которых содержится большое количество углеводов и жиров, но мало белка. Такая еда не даст чувства насыщения, что чревато частыми перекусами и срывами, подчеркнула Янг.

