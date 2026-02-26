Россиянам рассказали о последствиях отказа от рабочих звонков в выходные

Роскачество: Человек имеет право не отвечать на звонки коллег в нерабочее время

Сотрудник имеет полное право не отвечать на звонки руководства и коллег в нерабочее время, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, как это трактуется с точки зрения законодательства.

«В соответствии с трудовым законодательством РФ, рабочее время — это четко определенный период, в течение которого сотрудник выполняет свои обязанности и следует внутренним правилам организации. Все остальное — это личное время. Однако многие работодатели ожидают, что сотрудник будет доступен по первому звонку вечером, в выходной или даже в отпуске», — отметила Ганькина.

Специалист рассказала, что по закону такое привлечение к работе возможно только в исключительных случаях и при соблюдении строгих условий, а именно: с письменного согласия сотрудника, с повышенной оплатой, при официальном оформлении — через приказ, дополнительное соглашение и так далее.

Сам по себе звонок или сообщение от начальника не противоречит закону. Работодатель вправе связаться с сотрудником, но если рабочий день завершен, он имеет право не отвечать на звонок Евгения Ганькина директор Департамента организационного развития Роскачества

При этом Ганькина отметила, что сотрудник должен быть на связи вне стандартного графика, если это прописано в трудовом договоре.

«Это касается, например, специалистов IT-поддержки, работников аварийных и экстренных служб, дежурных врачей и других аналогичных профессий. Но даже в этих случаях закон требует четко прописать условия: режим дежурства, ненормированный рабочий день или иной формат, разрешенный Трудовым кодексом РФ», — добавила она.

Если же сотрудник регулярно решает рабочие вопросы после окончания смены, это должно быть либо официально закреплено в режиме работы, либо компенсировано доплатой, отгулами или бонусами.

«Проблема выходит за рамки отдельных организаций. Постоянная доступность ведет к выгоранию и снижению продуктивности, нарушает баланс между работой и личной жизнью, создает почву для злоупотреблений со стороны работодателей», — заключила Ганькина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос до 27 тысяч рублей. Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, глава кабмина отметил, что рост минимальных зарплат охватил более 4,5 миллиона россиян.