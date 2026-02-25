Реклама

Экономика
12:37, 25 февраля 2026Экономика

Мишустин заявил о росте минимальных зарплат в России

Мишустин: С 2026 года МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

С 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос до 27 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, глава кабмина отметил, что рост минимальных зарплат охватил более 4,5 миллиона россиян.

«Последовательно повышаем минимальный размер оплаты труда... С текущего года — он прибавил еще пятую часть, сейчас достиг абсолютной цифры — 27 тысяч рублей, что затронуло свыше 4,5 миллиона человек», — пояснил он.

По закону, МРОТ является минимальной суммой, которую должен платить сотрудникам работодатель. При этом все доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Если дело касается зарплаты за полностью отработанный месяц, когда, к примеру, человек трудится на полставки, то и минимальный размер выплат для него окажется в два раза ниже.

Как заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, МРОТ рассчитывается с учетом величины медианной зарплаты за предыдущий год: он должен быть не меньше 48 процентов от данного показателя. Также он не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России

