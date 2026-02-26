Российские бойцы в Димитрове обратились к польским наемникам на английском языке

ТАСС: В Димитрове польским наемникам предлагали сдаться на английском

В ходе зачистки многоэтажного дома в Димитрове российские военнослужащие попытались вступить с польскими наемниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контакт и на английском языке предлагали им сдаться в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Польские наемники могли не погибнуть в многоэтажке в Димитрове, а сдаться в плен, как им предлагали, говоря с ними на английском языке», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в итоге поляки не поняли английского языка.

Ранее стало известно, что ежемесячно в ВСУ поступает минимум 600 иностранных наемников.