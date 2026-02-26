Реклама

02:58, 26 февраля 2026

Подсчитано число прибывающих ежемесячно в ВСУ иностранных наемников

ТАСС: Ежемесячно в ВСУ поступает минимум 600 иностранных наемников
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Порядка 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ каждый месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные публикации одного из рекрутинговых центров иностранных наемников (Foreign recruitment centre, FRC) в Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В настоящее время более 10 000 иностранных добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», — говорится в отчете.

Кроме того, стало известно, какие подразделения больше всего испытывают потребность в иностранных наемниках. По информации FRC, наибольший дефицит таких специалистов зафиксирован в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Далее по уровню нехватки следуют 23-я отдельная механизированная бригада ВСУ, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Ранее была раскрыта сумма гонорара шведского наемника ВСУ.

    

