Раскрыта сумма гонорара шведского наемника ВСУ

В ДНР заочно осудили воевавшего против России шведского наемника ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно осудили шведского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавшего против РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, в декабре 2023 года 33-летний Алекси Пертти Юхани Хагерт через польскую границу прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион. Он прошел подготовку на тренировочных базах по обращению с оружием, а также тактике и способам ведения боевых действий. После этого до весны 2024 года он принимал участие в боевых действиях против мирного населения и российских военных на территории ДНР.

За свои действия он получил более 1,3 миллиона рублей. Хагерт объявлен в международный розыск и суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Он признан виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Суд заочно приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

