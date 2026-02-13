Раскрыта сумма гонорара финского наемника ВСУ

В ДНР заочно осудили воевавшего против России финского наемника ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно осудили финского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавшего против РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, в декабре 2023 года гражданин Финляндии Конста Сулкакоски прибыл на территорию Украины, где вступил в Интернациональный легион. На тренировочных базах он прошел военную подготовку, обучился стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, после чего был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами. Затем до лета 2024 года принимал участие в боевых действиях на территории ДНР.

За свои действия он получил вознаграждение в размере более 5,2 миллиона рублей.

Он признан виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Сулкакоски объявлен в международный розыск. Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма гонорара японского наемника ВСУ.