Российскому газу нашли замену

Дескальци: Итальянская Eni может заменить для Европы российский СПГ

Итальянская Eni может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) для Европы. Об этом заявил глава компании Клаудио Дескальци, его цитирует ТАСС.

Ранее США разрешили Eni работать в нефтегазовом секторе Венесуэлы. Добываемый в стране Латинской Америки газ предлагают поставлять в Европу.

По словам Дескальци, из-за отказа Европы от российских энергоресурсов США должны поставить дополнительные 20 миллиардов кубометров газа объединению. Такие запасы имеются в месторождении Perla в Венесуэле. А возможность Eni работать в нефтегазовом секторе страны позволит Венесуэле расплачиваться за газ, который итальянская компания поставляет на внутренний рынок страны.

«Очевидно, что это соответствует желаниям президента Трампа. Я имею в виду разработку месторождений нефти и газа в Венесуэле, в первую очередь для Венесуэлы, но также и для создания другой среды в регионе. Так что я смотрю на это очень позитивно», — пояснил он.

Президент страны Дональд Трамп уже назвал объемы полученного сырья из Венесуэлы. По его словам, они превысили 80 миллионов баррелей нефти. Во время обращения к Конгрессу глава государства сообщил о количестве полученных отгрузок и назвал Каракас «новым другом и партнером» Америки.