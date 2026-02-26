Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:21, 26 февраля 2026Культура

Шаляпин предложил госпитализировать весь шоу-бизнес

Прохор Шаляпин заявил, что всем представителям шоу-бизнеса нужно лечь в больницу
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что всех представителей российского шоу-бизнеса следует госпитализировать из-за их психического состояния. Его слова передает Popcake.

«Весь шоу-бизнес надо бы отправить в больницу, потому что все уже давно ку-ку», — считает исполнитель. Шаляпин признался, что сам он тоже принадлежит к категории знаменитостей, которым необходима госпитализация. Он добавил, что не отказался бы сделать паузу и недельку «полежать в какой-то больнице» вместе с коллегами.

Ранее Шаляпин рассказал, что на одном из его концертов не выжил зритель. Артист признался, что трагедия произошла прямо на его глазах. Гость мероприятия, на котором выступал Шаляпин, танцевал под его песни и в какой-то момент просто упал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Telegram могут заблокировать в России уже к апрелю, но с одним исключением. Роскомнадзор дал комментарий

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Врач раскрыл мощное комбо из трех простых привычек для улучшения здоровья за 21 день

    В убытках российских цветоводов обвинили дешевый импорт

    Переговоры США и Украины завершились

    «Радиостанция Судного дня» передала слова «коварный ликвидатор»

    Россиянам назвали защищающий от рака суп

    В России стало меньше должников по налогам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok