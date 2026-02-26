Шаляпин предложил госпитализировать весь шоу-бизнес

Прохор Шаляпин заявил, что всем представителям шоу-бизнеса нужно лечь в больницу

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что всех представителей российского шоу-бизнеса следует госпитализировать из-за их психического состояния. Его слова передает Popcake.

«Весь шоу-бизнес надо бы отправить в больницу, потому что все уже давно ку-ку», — считает исполнитель. Шаляпин признался, что сам он тоже принадлежит к категории знаменитостей, которым необходима госпитализация. Он добавил, что не отказался бы сделать паузу и недельку «полежать в какой-то больнице» вместе с коллегами.

Ранее Шаляпин рассказал, что на одном из его концертов не выжил зритель. Артист признался, что трагедия произошла прямо на его глазах. Гость мероприятия, на котором выступал Шаляпин, танцевал под его песни и в какой-то момент просто упал.