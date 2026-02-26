Реклама

00:59, 26 февраля 2026Мир

Стало известно об отсутствии связи вошедшего в территориальные воды Кубы катера с ВМС США

NYT: Катер у берегов Кубы не принадлежал ВМС США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Катер, который вошел в территориальные воды Кубы, никак не был связан с военно-морскими силами США. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, судно было гражданским. Экипаж намеревался вывезти с Кубы родственников.

На инцидент уже отреагировал генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер. По факту произошедшего начато расследование. «Кубинскому правительству нельзя доверять, и мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих коммунистов к ответственности», — сказал Утмайер.

Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды страны и открыл стрельбу. Согласно информации ведомства, жертвами перестрелки стали четыре американца, еще шесть пострадали.

