Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 26 февраля 2026Бывший СССР

В МИД высказались о связанных с крушением самолета AZAL договоренностях

Захарова: Россия исполняет договоренности в связи с крушением самолета AZAL
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Россия последовательно исполняет все договоренности Москвы и Баку в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила, что в октябре 2025 года в Душанбе состоялась встреча лидеров России и Азербайджана, на которой подробно обсуждалась тема авиакатастрофы.

«С российской стороны были даны развернутые пояснения, последовательно работаем над исполнением всех достигнутых договоренностей, о чем регулярно информируем азербайджанских партнеров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств», — сказала она.

Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев заявил, что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после декабря 2024 года, когда произошло крушение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

    Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

    Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok