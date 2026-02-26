В МИД высказались о связанных с крушением самолета AZAL договоренностях

Россия последовательно исполняет все договоренности Москвы и Баку в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила, что в октябре 2025 года в Душанбе состоялась встреча лидеров России и Азербайджана, на которой подробно обсуждалась тема авиакатастрофы.

«С российской стороны были даны развернутые пояснения, последовательно работаем над исполнением всех достигнутых договоренностей, о чем регулярно информируем азербайджанских партнеров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств», — сказала она.

Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев заявил, что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после декабря 2024 года, когда произошло крушение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL.