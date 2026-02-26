В России отреагировали на призыв главы МИД Польши готовиться к войне

Чепа: Заявлений о подготовке к большой войне от представителей ЕС сегодня немало

Заявлений о подготовке к большой войне от представителей Запада сегодня немало, заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды».

«Нам трудно предположить, что может быть у кого-то в воспаленных мозгах, какие им снятся войны. Много слышим различных таких предложений. Мы можем гадать, что он этим хотел сказать. К сожалению, таких заявлений сегодня немало», — заявил Чепа.

Депутат рассказал, что в Госдуме 26 февраля обсуждался вопрос рассмотрения некоторыми странами возможности поставки компонентов ядерного оружия на Украину.

«Понимаем, чем это грозит и как это может приходить в голову людям, занимающим столь важные посты в мире и декларирующим о желании мира. Это все провокации», — заключил он.

Ранее Сикорский призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды». Он напомнил об оценках разведок некоторых стран Запада, по которым Россия якобы может атаковать страны НАТО. Также Сикорский отметил рост числа диверсий на территории Европы.