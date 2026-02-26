RMF24: Сикорский призвал готовиться к войне, которую видели деды и прадеды

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды». Об этом сообщает RMF24.

Он напомнил об оценках разведок некоторых стран Запада, что Россия якобы может атаковать страны НАТО. Также Сикорский отметил рост числа диверсий на территории Европы.

По словам министра иностранных дел Польши, нужно быть готовыми к войне «таких масштабов, которую видели наши деды и прадеды».

Сикорский также отмечал, что Польша по-прежнему остается союзником США, однако не может позволить себе «быть лохом» в отношениях с Вашингтоном.

Он же заявлял, что безудержный эгоизм отдельных государств, входящих в Европейский союз, приведет к распаду объединения.

