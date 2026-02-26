Желающим попробовать анальную мастурбацию женщинам дали советы

Сексолог Бруна Коэльо дала несколько советов женщинам, которые желают попробовать анальную мастурбацию. Ее рекомендации приводит издание Metropoles.

По словам Коэльо, стимулировать анальную область можно разными способами: надавливанием, прикосновениями, введением пальцев или секс-игрушек, таких как пробки и вибраторы. Начать можно с массажа, который осуществляется круговыми движениями, пояснила она.

Переходить к стимуляции пальцами или секс-игрушками лучше только тогда, когда женщина будет чувствовать себя комфортно, добавила специалистка. Чтобы максимально расслабиться, стоит прибегнуть к различным дыхательным техникам. Если раньше анальная мастурбация не практиковалась, то первое время можно столкнуться с мгновенным сокращением мышц в этой области, поэтому важно проявить терпение, уточнила Коэльо.

